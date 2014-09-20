بنعمر: التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى اليمن جمال بن عمر اليوم السبت إن الحكومة توصلت إلى اتفاق لإنهاء القتال مع المسلحين الحوثيين الذين نقلوا تمردهم في شمال البلاد إلى العاصمة صنعاء. وقال بن عمر في بيان إن الاتفاق سيشكل وثيقة وطنية تدفع بمسيرة التغيير السلمي وترسخ مبدأ الشراكة الوطنية والأمن والاستقرار في البلاد.

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يوم السبت إلى تسوية سياسية مع المتمردين الشيعة بوساطة الأمم المتحدة في ثالث يوم من أعمال العنف التي تشهدها العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن هادي تأكيده على "الخيار الأسلم وفقا لما تم مع جمال بن عمر (مبعوث الأمم المتحدة الخاص) من أجل الدفاع عن صنعاء الجمهورية والوحدة والديمقراطية والحوار الوطني." ووصف هادي تقدم الحوثيين في صنعاء بانه عمل "لا مبرر له.

كما انقطع البث عن القناة اليمنية الرسمية الواقعة في حي الجراف بصنعاء اليوم السبت، وذلك بعد تصاعد السنة اللهب منها نتيجة القصف الذي تعرضت له على أيدي المسلحين الحوثيين.

وأعلنت مساء اللجنة الأمنية العليا حظر التجوال في أربعة مناطق شمال العاصمة من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا. وتلك المناطق هي حي ذهبان وشملان وقرية ضلاع ومذبح.