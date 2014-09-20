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القاهرة تستضيف محادثات فلسطينية إسرائيلية خلال أيام

20/9/2014

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية السبت إن مصر ستستضيف خلال أيام محادثات بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين تتبعها مفاوضات غير مباشرة بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى حول اتفاق الهدنة في غزة.

ونقل التقرير عن مسؤول مصري قوله إن وفدي فتح وحماس سيجتمعان في القاهرة يوم الاثنين "لاستكمال ملف المصالحة الفلسطينية".

من جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد في تصريح صحفي مكتوب وزع على الصحفيين : "اتفقنا مع الإخوة  المصريين على عقد لقاءات مع حركة حماس في القاهرة منتصف هذا الأسبوع".

وأضاف أن اللقاءات ستعقد بناء على طلب من فتح "وفق جدول أعمال متفق عليه، لمعالجة كافة القضايا العالقة، ولإزالة كافة العراقيل التي اعترضت  طريق حكومة الوفاق الوطني وأمام الاستمرار بتنفيذ اتفاق المصالحة  ولتعزيز الوحدة الوطنية".

ويسود جدل بين فتح وحماس بشأن مصير حكومة الوفاق التي تشتكى من عدم  تمكينها من بسط سيطرتها على قطاع غزة الخاضع لسيطرة الحركة الإسلامية  منذ منتصف عام2007.

وتشكلت حكومة الوفاق الفلسطينية مطلع حزيران/يونيو الماضي بموجب تفاهمات  للمصالحة الفلسطينية أعلنت بعد محادثات في غزة بين وفد من منظمة التحرير  وحماس في 23 نيسان/أبريل الماضي.

من جهة أخرى قال الأحمد إنه من المتوقع استئناف المفاوضات الفلسطينية  الإسرائيلية غير المباشرة برعاية مصرية في 26 من الشهر الجاري.

وذكر الأحمد أن استئناف المفاوضات يأتي "استكمالا للجهود السابقة التي  قامت بها مصر وتوجت باتفاق وقف إطلاق النار في السادس والعشرين من الشهر  الماضي" لإنهاء قتالا استمر 51 يوما في قطاع غزة وخلف مقتل ألفين و140  فلسطيني.

 

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