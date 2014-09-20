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الغارات الجوية ضد "تنظيم الدولة" تركز علي وسط الموصل

20/9/2014

وجهت الولايات المتحدة غاراتها  الجوية وللمرة الاولي اليوم السبت صوب وسط مدينة الموصل الواقعة بشمال  العراق والتي يحتلها مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الأمر الذي يمثل نقلة استراتيجية في الحملة الجوية ضد  التنظيم.

وقال شهود عيان السبت إن الغارات السابقة كانت تشن على مواقع  وأوكار التنظيم داخل المنطقة المحيطة بالمدينة وضواحيها .

وذكر السكان المحليون أن غارات السبت شملت أحياء منطقة السكر والصديق والزهور  بالساحل الايسر من مدينة الموصل  ومنطقة باب الطوب في مركز المدينة  وأوقعت خسائر كبيرة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتعتبر مدينة الموصل الواقعة على بعد 400 كيلومتر شمالي بغداد معقلا  لمسلحي "تنظيم الدولة"  الإسلامية وهى ثاني كبرى المدن العراقية .

واستولى التنظيم عليها في هجوم خاطف منتصف حزيران /يونيو ثم  انطلقوا منها للسيطرة على مناطق أخرى في العراق.

وكان مقاتلو البشمركة الأكراد تمكنوا في وقت سابق من تحرير العديد من  القرى المحيطة بالموصل بمساعدة الهجمات الجوية الأمريكية من أيدي مقاتلي التنظيم، كما فرضت القوات الكردية سيطرتها على سد الموصل ذي الأهمية  الاستراتيجية.

وتأتي اليوم الغارات الجوية الامريكية بعد يوم واحد من قيام فرنسا بشن  غاراتها الاولى ضد  التنظيم في شمال العراق .

وتسعي الولايات المتحدة إلى اقامة تحالف دولي لقتال تنظيم الدولة  الاسلامية في العراق وفي سورية المجاورة حيث تسيطر عناصر التنظيم السني  المتطرف علي مناطق شاسعة .

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