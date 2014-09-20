الحوثيون يقتحمون مبنى التلفزيون اليمني ويوقفون البث

أفاد مراسل الجزيرة عن مصدر حوثي أن المسلحين الحوثيين أحكموا سيطرتهم على مبنى التلفزيون، وأن القوات الجيش المرابطة هناك سلمت نفسها. كما أفاد المراسل في وقت سابق عن وقوع جرحى واحتراق جزء من مبنى التلفزيون اليمني جراء قصف الحوثيين للمبنى. كما ناشد العاملون بالمبنى بالتحرك لإنقاذهم بعد ما حاصرهم مسلحون من جماعة الحوثي.

وقال موظف بالتلفزيون لرويترز إن النيران اشتعلت في جزء من المبنى القريب من منشآت حيوية اخرى مع اشتداد القصف بقذائف مورتر صباح السبت مضيفا أن المئات محاصرون داخل المبنى. وبث التلفزيون اليمني رسالة لمؤسسات محلية ودولية للتدخل لإنقاذ العاملين من القصف. كما اغلقت جامعة صنعاء أكبر جامعات البلاد السبت بعد ان سقطت قذيفة مورتر في حرم الجامعة خلال اشتباكات يوم الجمعة.

وفي ساعة متأخرة من مساء الجمعة أبدى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر الذي التقى بالزعيم الحوثي عبد الملك الحوثي في محافظة صعدة يومي الاربعاء والخميس، بالغ أسفه للتطورات الجارية بما في ذلك اللجوء للعنف في الوقت الذي تبذل فيه جهود لحل الازمة سلميا.

من جانبه أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم السبت أن ما يجري في المنطقة خصوصا في سورية والعراق انعكس على اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" عن هادي قوله خلال لقائه باللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إن "ما يجري في ليبيا وسورية والعراق يمثل أجندات هدامة تهدد الأمن والاستقرار في هذه الدول ونحن في اليمن، ربما هناك من لا يريد ان نستكمل مشوار النجاح العظيم لتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي مثل أفضل تظاهرة حديثة شهدها اليمن في تاريخه المعاصر".

واعتبر "وصول مليشيات الحوثي المسلحة إلى صنعاء واحتلال وتدمير بعض المنازل والمرافق الحكومية ومحاولة محاصرة المعسكرات والمخيمات المسلحة بميليشياتهم التي يجلبونها من كل مكان من أجل محاصرة صنعاء عملا لا مبرر له وإنما هو هروب من مستحقات الخروج الأمن باليمن إلى بر الأمان".

ووصف هادي ذلك بأنه "عدوان" على العاصمة التي تمثل اليمن كله "فصنعاء يقطنها سكان من جميع المحافظات من أقصى اليمن إلى أقصاه من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ولا يجوز أن تتعرض لهذا العدوان فهو عدوان على اليمن كله".

كما دعت هيئة الاصطفاف الشعبي في اليمن الجمعة في بيان لها الجمعة نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ، إلى سرعة إسناد القوات المسلحة بإعلان النفير العام وفتح باب التجنيد الطوعي لحماية العاصمة صنعاء ومواطنيها وكذا سرعة فك الحصار المسلح عن العاصمة و رفع المظاهر المسلحة وكل ما يقلق السكينة العامة للمواطنين.