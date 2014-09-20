إرجاء رحلة لمحطة الفضاء الدولية لسوء الأحوال الجوية

الصاروخ فالكون 9 على منصة الإطلاق (موقع شركة spacex)

أرجأت شركة تكنولوجيا الفضاء الأميركية "spacex" رحلة لنقل شحنة لمحطة الفضاء الدولية لحساب إدارة الطيران والفضاء الأميركية "NASA" السبت بسبب السحب الكثيفة والأمطار التي هطلت على موقع الإطلاق في وسط ولاية فلوريدا.

وتم إرجاء رحلة الصاروخ "Falcon 9" وكبسولة الشحن "Dragon" إلى الساعة 1.53 دقيقة من صباح يوم الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأميركية ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مواتيا للرحلة.

وهذه الرحلة هي رحلة الشحن الرابعة ضمن 12 رحلة تعاقدت وكالة الفضاء الأميركية "NASA" مع شركة "spacex" بموجب عقد قيمته 1.6 مليار دولار لنقل شحنات لوجستية لمحطة الفضاء الدولية وهي مجمع أبحاث يحلق على ارتفاع 420 كلم فوق الأرض.