أوغلو يصل بصحبة الرهائن الأتراك المحريين لأنقرة

لحظة وصول طائرة أوغلو وعلى متنها الرهائن المحررين إلى أنقرة (الجزيرة مباشر)

قال والي شانلي أورفا عز الدين كوتشوك إن جميع الرهائن الأتراك الذين تم تحريرهم الليلة الماضية من يد تنظيم "الدولة الإسلامية" بصحة جيدة.

وأفاد كوتشوك في تصريح صحفي عقب لقائه بالرهائن المحررين أنهم سيلتقون برئيس الوزراء "أحمد دواد أوغلو" الذي قطع زيارته إلى أذربيجان وعاد إلى تركيا.

وقد التقي أوغلو بالفعل بالرهائن في شانلي أورفا ثم اصطحبهم على متن طائرته الخاصة في طريقهم للعاصمة أنقرة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان نقلته قناة (NTV) التلفزيونية إن الإفراج فجر السبت عن 49 رهينة تركي أسرهم مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق في يونيو الماضي كان جزءا من عملية للمخابرات التركية "معدة مسبقا".

وكانت قناة (NTV) التلفزيونية التركية قالت إن تركيا لم تدفع فدية مقابل الإفراج عن 49 رهينة أطلق سراحهم السبت بعد أن أسرهم متشددون من تنظيم الدولة الإسلامية لمدة ثلاثة شهور، ولم تذكر القناة التلفزيونية مصدر هذه المعلومات.

وتابعت القناة أنه لم تقع اشتباكات مع المتشددين خلال عملية إطلاق سراح الرهائن وبينهم دبلوماسيون وأفراد أمن خطفوا من القنصلية التركية في مدينة الموصل العراقية في يونيو الماضي.

وكان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو قال في وقت سابق السبت إن وكالة المخابرات التركية أعادت الرهائن ومن بينهم القنصل العام التركي وأبناء دبلوماسيين وجنود من القوات الخاصة بسلام إلى تركيا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال داود أوغلو إنه يجري نقلهم إلى مدينة سانليورفا بجنوب تركيا وإنه سيعود من أذربيجان التي يقوم بزيارة رسمية لها للقاء الأتراك المفرج عنهم.

يذكر أن هؤلاء الرهائن ومن بينهم دبلوماسيون وجنود وأطفال تم أسرهم واحتجازهم من قبل مقاتلي تنظيم الدولة من القنصلية التركية العامة بالموصل في يونيو.

وأضاف داود أوغلو على حسابه على تويتر "اليوم في الساعة الخامسة صباحا أعدنا مواطنينا الذين احتجزوا في العراق لبلادنا. من قلبي

أشكر العائلات التي حافظت على كرامتهم"، وشكر أوغلو أيضا جهاز المخابرات التركي.