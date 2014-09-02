نائب بالبرلمان التونسي ينجو من محاولة اغتيال

نجا نائب في البرلمان الانتقالي في تونس من محاولة اغتيال في هجوم مسلح في وقت متأخر من ليل الاثنين استهدف منزله في مدينة القصرين قرب الحدود الجزائرية.

وقال محمد علي النصري النائب بالبرلمان في مستشفى القصرين إن عدداً من المسلحين هاجموا بيته وأطلقوا وابلا من

الرصاص باتجاهه لكنه لم يصب بأي رصاصة وتمكن من الهرب بعد أن ألقى بنفسه من سطح المنزل واختبأ في منزل أحد الجيران.

وأصيب النصري وهو عضو سابق في حزب نداء تونس بكسر في ساقه بعد أن ألقى بنفسه من السطح.

واكدت عائلته وشهود في القصرين محاولة الاغتيال، كما أكدت وزارة الداخلية أن "مجموعة إرهابية" حاولت اغتيال النصريي.

ويأتي الهجوم بينما تستعد تونس لإكمال آخر مراحل الانتقال الديمقراطي، بإجراء انتخابات في أكتوبرالمقبل.

وتخشى تونس من أن تصاعد هجمات إسلاميين قد يجهض التحول الديمقراطي في مهد انتفاضات الربيع العربي.

وقال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو الأسبوع الماضي "هناك تهديدات إرهابية جدية في الشهرين المقبلين تستهدف إفشال الانتخابات وعرقلة التحول الديمقراطي في تونس، وأضاف أن قوات الأمن جاهزة للتصدي للمتشددين، وحماية التونسيين أثناء الانتخابات".

وفي يوليو الماضي قتل مسلحون إسلاميون 51 عسكريا في كمين استهدف دورية في جبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية.

وانزلقت تونس العام الماضي إلى أسوأ أزمة سياسية مع اغتيال معارضين علمانيين على أيدي مسلحين مما دفع حركة النهضة الإسلامية للتخلي عن الحكم لحكومة مستقلة تقود البلاد إلى الانتخابات.

وقال مسؤولون تونسيون وأمريكيون الشهر الماضي إن الولايات المتحدة تعتزم أيضا بيع تونس 12طائرة هليكوبتر "يواتشام بلاك هوك" بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 700 مليون دولار مع سعي واشنطن لمساعدتها في القضاء على تهديد متزايد من المتشددين.