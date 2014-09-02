مقتل 11 شرطيا مصريا بهجوم في سيناء

مدرعات قوات الأمن المصرية في سيناء (رويترز-أرشيف)

قالت مصادر أمنية وطبية مصرية إن هجوما بعبوة ناسفة وبالرصاص أسفر عن مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن المصرية في شبه جزيرة سيناء الثلاثاء.

وأضافت المصادر الأمنية أن اثنين منهم قتلا جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق وقتل الباقون بالرصاص أثناء محاولتهم الفرار من الموقع.

وصعد متشددون في سيناء هجماتهم على الشرطة والجيش منذ إعلان الجيش عزل الرئيس المتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013.

وامتد نطاق التفجيرات والهجمات من سيناء إلى القاهرة ومناطق أخرى في البلاد، وألحقت الهجمات ضررا بالغا بقطاع السياحة الحيوي لاقتصاد البلاد الذي يعاني أصلا.

وقالت جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة التي تتمركز في سيناء الشهر الماضي إنها ذبحت أربعة أشخاص اتهمتهم بإبلاغ اسرائيل بمعلومات أدت إلى شن غارة قتل فيها ثلاثة من مقاتلي الجماعة في يوليو.

يشار إلى أن مجموعات مسلحة -بينها ما يسمى تنظيم "أنصار بيت المقدس"- تنشط في شمال سيناء، وتبنت في الأشهر القليلة الماضية هجمات على أهداف عسكرية وأمنية في عدة محافظات مصرية من بينها القاهرة.

وكانت النيابة العامة المصرية أحالت في يوليو الماضي عشرين شخصا قالت إنهم أعضاء في جماعة تسمي نفسها "أجناد مصر" للمحاكمة الجنائية العاجلة بعدما وجهت إليهم تهما بقتل عناصر من الشرطة ومواطن مدني في أكثر من عشرين هجوما في القاهرة، وتصل عقوبة تلك التهم إلى الإعدام.