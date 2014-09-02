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مقاتلات أمريكية تشن عملية ضد "حركة الشباب" الصومالية

2/9/2014

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن قوات من الجيش الأمريكي نفذت عملية ضد متشددي حركة الشباب في الصومال.

وأضاف المتحدث جون كيربي قائلا "نعكف على تقييم نتائج العملية وسنقدم معلومات إضافية في الوقت المناسب.

ولم تتكشف على الفور تفاصيل بشأن العملية في البلد الواقع في القرن الأفريقي.

سيطرت جماعة الشباب المرتبطة بالقاعدة على معظم المنطقة الجنوبية في الصومال من 2006 حتى 2011 عندما زحفت قوات إفريقية لحفظ السلام إلى العاصمة مقديشو.

واستعادت قوات إفريقية وصومالية بضع بلدات هذا العام، لكن المتمردين ما زالوا يسيطرون على بلدات أخرى ومناطق في الريف.

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