مصادر أميركية: فيديو ذبح الصحفي حقيقي على الأرجح

مقطع من فيديو سابق هدد فيه تنظيم الدولة بذبح سوتلوف (رويترز)

قالت مصادر أميركية مطلعة إن التسجيل المصور الذي وزعته الدولة الإسلامية الثلاثاء والذي يظهر ما بدا أنها عملية ذبح الصحفي الأميركي ستيفن سوتلوف يبدو أنه حقيقي على الرغم من عدم تأكيد المسؤولين الأميركيين صدقيته بعد بشكل رسمي.

وقال المسؤولون الأميركيون إن وكالات المخابرات تقوم بفحوص عاجلة للتحقيق في التسجيل المصور المزعوم لعملية ذبح سوتلوف لتتوصل إلى قرار نهائي بشأن صدقيته.

وهذا التسجيل المصور هو الثاني بعد توزيع الدولة الإسلامية في الشهر الماضي تسجيلا مماثلا تظهر فيه ذبح الصحفي الأميركي جيمس فولي الذي أسر في سوريا عام 2012.

وعبر الخبراء الأميركيون عن اعتقادهم بعد وقت قصير من توزيع تسجيل فولي بأن المقاتلين الذين كانوا يحتجزون الصحفيين قتلوا على الأرجح سوتلوف أيضا بعد أن ظهر حيا في تسجيل عملية قتل فولي الذي وزع في 19 أغسطس.

وأورد موقع سايت إن المقاتلين المتشددين وزعوا التسجيل لأحدث عملية قتل رهائن في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين بينما كانت الأنباء ترد عن التسجيل إنه لا يمكنه على الفور تأكيد محتوى التسجيل المصور مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مثل هذا التسجيل سيجري تحليله بعناية شديدة.

بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية للصحفيين جين ساكي إن أجهزة المخابرات "ستعمل بأكبر سرعة ممكنة لتتوصل إلى حكم بشأن صدقيته -التسجيل المصور-".

وأضافت "إذا كان التسجيل المصور حقيقيا فنحن نشعر بالاشمئزاز من هذا العمل الوحشي المتمثل بقتل مواطن أميركي بريء آخر. إن قلوبنا مع عائلة سوتلوف".