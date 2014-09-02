مسؤول: لا تأكيد لمقتل زعيم حركة الشباب بالصومال

جندي من الجيش الصومالي بجوار دبابات وآليات الاتحاد الأفريقي في مقديشو (Getty)

قال مسؤول أميركي الثلاثاء إن الولايات المتحدة ما زالت تسعى لمعرفة ما إذا كان زعيم حركة الشباب في الصومال أحمد عبدي غودان قد قتل مع متشددين آخرين في تنظيم القاعدة بعد أن استهدفتهم غارة أميركية في الصومال يوم الاثنين.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه "لا أعلم (يقينا) بموته، ولكنه كان الهدف".

ولكن مسؤولين أمريكيين آخرين قالوا إنهم يعتقدون أن غودان قد قتل ولكن الحكومة الأميركية لم تؤكد ذلك بعد.

وإذا قتل غودان فستكون هذه ضربة كبيرة للحركة.

ومنذ تولي غودان قيادة حركة الشباب في 2008 أعاد توجيهها لتكون لاعبا دوليا في نشاط القاعدة، وهو تحول برز بقوة عندما قتلت الحركة 67 شخصا على الأقل في هجوم على مركز تسوق في كينيا في سبتمبر الماضي.

وكان الطيران الأميركي استهدف مساء الاثنين ليلة الثلاثاء موقعا كان يجتمع فيه مسؤولون كبار في حركة الشباب الإسلامية الصومالية من بينهم زعيمها أحمد عبدي "غودان" الذي لا يزال مصيره مجهولا حتى الآن.

وقال عبد القادر محمد نور حاكم منطقة شابيل السفلى التي طالتها الغارة الأميركية إن "الأميركيين شنوا غارة جوية كبيرة استهدفت اجتماعا لكبار مسؤولي حركة الشباب ومنهم زعيمها أبو زبير" أحد القاب "غودان" الكثيرة وأسمائه الحركية.

وأضاف نور أنهم "كانوا متجمعين لمناقشة الهجوم" الذي شنته القوات الصومالية صباح السبت في شابيل السفلى مدعومة بقوة الاتحاد الأفريقي في الصومال "AMISOM" التي رفعت عدد قواتها إلى 22 ألفا في يناير الماضي.

وأوضح حاكم شابيل السفلى أن العملية الأميركية "ألحقت خسائر بأعضاء الحركة المجتمعين لكن لا تتوافر لدينا تفاصيل في الوقت الراهن". وتابع أن "المنطقة المستهدفة كانت معقلا مهما للشباب ومعسكرا لتدريب الانتحاريين".

وردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية لم امتنعت حركة الشباب الإسلامية عن التحدث في الوقت الراهن عن مصير غودان أو عن احتمال سقوط قتلى بين صفوفها نتيجة الغارة الأميركية.

وكانت واشنطن رصدت مكافأة قدرها سبعة ملايين دولار لمن يساعد في القبض على غودان "37 عاما". وهو واحد من ضمن عشرة أشخاص تلاحقهم الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب.

ويقال أن "غودان" المتحدر من قبيلة إسحق في أرض الصومال "شمال" تلقى التدريب على القتال والأسلحة المختافة في أفغانستان، ويعتبر أحد صقور حركة الشباب ومن أشد أنصار الجهاد العالمي ومعارضي النظرية "القومية" الصومالية.

وأعلن البنتاغون أنه شن عملية ضد حركة الشباب في الصومال دون مزيد من التفاصيل مؤكدا أنه "بصدد تقييم النتائج".

وكانت القوات الصومالية والأفريقية استعادت السبت من حركة الشباب بلدة بولومارير في منطقة شابيل السفلى على مسافة 160 كلم تقريبا غرب مقديشو واقتربت من هدفها المقبل وهو السيطرة على ميناء براوي آخر ميناء كبير لا يزال بأيدي المقاتلين الموالين لحركة الشباب ومن يناصرها من الحركات المتشددة.

يذكر أن مقاتلي حركة شباب المجاهدين الصومالية ما زالوا يسيطرون على مناطق ريفية واسعة ونظرا لتفوق قوات "AMISOM" عليهم عسكريا تخلوا عن خوض المعارك التقليدية للقيام بعمليات حرب عصابات لا سيما في مقديشو حيث شنوا مؤخرا هجوما كبيرا على الرئاسة والبرلمان.

ولا تحكم الصومال سلطة مركزية فعلية منذ سقوط نظام الرئيس سياد بري في 1991 الذي أغرق البلاد في الفوضى وأدى إلى ظهور المليشيات وزعماء الحرب.

وتعتبر الحكومة الصومالية التي تشكلت إثر عملية سياسية مدعومة من الأمم المتحدة عام 2012 أفضل فرصة منذ عقود لإخراج البلاد من عقود من الحرب.