مارادونا يخطف الأضواء من مواطنه البابا فرنسيس

في العادة يكون البابا فرنسيس محط الاهتمام في أي مناسبة يحضرها، لكن يبدو أن مواطنه وأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا خطف الأضواء منه في حفل خيري.

وكان مارادونا بين 400 شخصية لبت دعوة من البابا للاعبي ومنظمي كرة القدم لحضور مباراة خيرية في روما لدعم

السلام والتعاون بين الأديان المختلفة.

وألقى البابا كلمة أمام المشاركين في القاعة الاستقبال الفسيحة بالفاتيكان، ثم تقدم كل من الحاضرين لمصافحة الزعيم الروحي لحوالي مليار ونصف كاثوليكي في العالم، والتقاط صورة تذكارية معه.

وجلس مارادونا القادم من الأرجنتين في الصف الأول منتظرا دوره لمصافحة البابا. وأثناء نزول المشاركين من المنصة للعودة إلى مقاعدهم توقف كثير منهم لمصافحة مارادونا والتقاط الصور معه.

وعندما حان دوره لمصافحة البابا تبادل مارادونا الحديث مع البابا لفترة أطول من باقي الحضور وأهداه أحد قميص لمنتخب الأرجنتين عليه رقمه السابق 10 واسم فرنسيس.