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تنظيم الدولة يبث فيديو لذبح صحفي أميركي آخر

2/9/2014
جزء من فيديو سابق لتنظيم الدولة يهدد فيه بذبح سوتلوف (رويترز-أرشيف)

أفاد موقع سايت للرصد الثلاثاء بأن تنظيم الدولة الإسلامية بث شريط فيديو قال إنه يصور ذبح الرهينة الأميركي ستيفن سوتلوف. وهدد شخص ملثم في الفيديو بشأن رهينة بريطاني قالت الجماعة إن اسمه ديفيد هاينز، وأهاب بالحكومات أن تتراجع عن تحالف أميركا "الشرير" ضد الدولة الإسلامية.

من جهته قال البيت الأبيض الثلاثاء تعليقا على نشر الفيديو إنه لا يمكنه على الفور تأكيد التقارير التي تحدثت عن بث تنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا مصورا لذبح الرهينة الأميركي ستيف سوتلوف.

وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إنه إذا صح وجود مثل هذا الفيديو فسيجري تحليله بعناية شديدة معبرا عن تعاطف الإدارة الأميركية مع أسرة سوتلوف.

وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" قد نشر شريطا مصورا في وقت سابق أظهر أحد مسلحيه وهو يذبح الصحفي جيمس فولي مهددا في الوقت ذاته بذبح صحفي أميركي آخر هو ستيف سوتلوف بمصير مماثل.

كما أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بيان أصدره قتل الصحفي الأميركي جيمس فولي من قبل مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية"، وقال إنه من الضروري دحر هذا التنظيم وفكره المبني على العنف وإشاعة الكراهية.

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