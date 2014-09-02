البنك الدولي: تخاذلنا مع الإيبولا أضاع أرواحا كثيرة

أحد المعامل في ليبيريا لتحليل عينات المرضي (Getty-أرشيف)

قال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم إن "التعامل الكارثي غير المتناسب" للعالم مع تفشي الإيبولا في غرب أفريقيا يعني أن كثيرا من الناس يموتون بلا داع وذلك في الوقت الذي أكدت فيه نيجيريا حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وقال كيم في مقال صحفي إن المؤسسات الصحية في الغرب يمكنها بسهولة احتواء المرض وحث الدول الغنية على تقديم المعرفة والموارد لمساعدة الدول الأفريقية على القضاء على الإيبولا.

وكتب في صحيفة واشنطن بوست "الأزمة التي نشهدها ليس سببها الفيروس نفسه بقدر ما هي ترجع إلى المعلومات الخاطئة المنحازة التي أدت إلى تعامل كارثي مع التفشي".

وجاء في المقال المشترك مع بول فارمر الأستاذ بجامعة هارفارد -الذي أسس معه كيم مؤسسة "Partners in Health" الخيرية من أجل تحسين الرعاية الصحية في الدول الأكثر فقرا- "يموت كثيرون بلا داع".

وفي دلالة على الخطر القائم الذي يشكله عدم توفر الرعاية الصحية الكافية قال شهود من ليبيريا إن رجلا هرب من مركز للحجر الصحي للإيبولا في العاصمة الليبيرية مونروفيا الاثنين وأثار الرعب بين الناس عندما مشى في السوق بحثا عن الطعام.

وأمسك المريض -الذي كان يضع علامة تشير إلى أنه مصاب بالإيبولا- عصا وألقى حجارة باتجاه طبيب من المركز الطبي في منطقة باينسفيل كان يقف على مسافة منه يحاول إقناعه بتسليم نفسه.

وبعد وقت ترنح الرجل وسقط بسبب الوهن الناجم عن المرض، فاقتاده عمال يرتدون ملابس واقية إلى سيارة طبية وأعادوه إلى المركز.

وقال رجل شهد ما حدث "قلنا للحكومة الليبيرية من البداية إننا لا نريد معسكرا للإيبولا هنا، اليوم هذا خامس مريض بالإيبولا يخرج ويثير الرعب"، وأضاف شاهد آخر إن المرضى في مركز الحجر الصحي والعلاج لا يتلقون طعاما كافيا.

ولا تنتقل الإيبولا إلا عن طريق الاتصال المباشر بالأشخاص المرضى لكن احتواءها يتطلب إجراءات حجر صحي محكمة، وليس هناك علاج ناجع للمرض على الرغم من أن العمل على لقاحات تجريبية يسير بوتيرة متسارعة.

يذكر أنه قتل أكثر من 1500 شخص جراء الإصابة بالمرض في غرب أفريقيا في أسوأ تفش للمرض منذ اكتشافه عام 1976 بالقرب من نهر إيبولا -الذي اتخذت اسمه- والواقع فيما تعرف الآن باسم جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأصيب بالمرض أكثر من ثلاثة آلاف شخص معظمهم في سيراليون وغينيا وليبيريا.