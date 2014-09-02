البث الحي
منوعات

استطلاع يظهر زيادة في التأييد لاستقلال اسكتلندا

2/9/2014

أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم أن التأييد لاستقلال اسكتلندا زاد بشكل حاد في أغسطس مع تراجع الفارق بين حملة "نعم" لمؤيدي الاستقلال وبين حملة "لا" للمدافعين عن البقاء ضمن المملكة المتحدة إلى ست نقاط مئوية فقط قبل 17 يوما من استفتاء مصيري.

وأظهر الاستطلاع أن التأييد لحملة "نعم" المؤيدة لاستقلال اسكتلندا قفز أربع نقاط مئوية منذ منتصف أغسطس، وثماني نقاط منذ بداية الشهر.

وتراجع تقدم حملة "لا" الرافضة للاستقلال إلى 6 نقاط من 22 نقطة في بداية أغسطس.

وشمل الاستطلاع الذي نشر اليوم 1063 ناخبا وأظهر نسبة تأييد قدرها 42 بالمئة لمعسكر المؤيدين للاستقلال مقابل 48 بالمئة للمؤيدين لبقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة وبلغت نسبة أولئك الذين لم يحسموا موقفهم 10 بالمئة قبل الاستفتاء الذي سيجري في الثامن عشر من سبتمبر. 

المزيد من منوعات

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)
الأكثر قراءة

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)