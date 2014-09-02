استطلاع يظهر زيادة في التأييد لاستقلال اسكتلندا

أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم أن التأييد لاستقلال اسكتلندا زاد بشكل حاد في أغسطس مع تراجع الفارق بين حملة "نعم" لمؤيدي الاستقلال وبين حملة "لا" للمدافعين عن البقاء ضمن المملكة المتحدة إلى ست نقاط مئوية فقط قبل 17 يوما من استفتاء مصيري.

وأظهر الاستطلاع أن التأييد لحملة "نعم" المؤيدة لاستقلال اسكتلندا قفز أربع نقاط مئوية منذ منتصف أغسطس، وثماني نقاط منذ بداية الشهر.

وتراجع تقدم حملة "لا" الرافضة للاستقلال إلى 6 نقاط من 22 نقطة في بداية أغسطس.

وشمل الاستطلاع الذي نشر اليوم 1063 ناخبا وأظهر نسبة تأييد قدرها 42 بالمئة لمعسكر المؤيدين للاستقلال مقابل 48 بالمئة للمؤيدين لبقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة وبلغت نسبة أولئك الذين لم يحسموا موقفهم 10 بالمئة قبل الاستفتاء الذي سيجري في الثامن عشر من سبتمبر.