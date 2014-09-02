استطلاع: ازدياد شعبية حماس بعد العدوان على غزة

لوحة رسمها متظاهرون في برلين محتجون ضد العدوان على غزة (Getty)

أظهر استطلاع للرأي نشر الثلاثاء أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ستحقق نصرا كاسحا في الانتخابات الفلسطينية إذا أجريت اليوم بعد أن زادت شعبيتها في أعقاب عدوان إسرائيل على غزة في حرب وحشية استمرت سبعة أسابيع.

وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إن الاستطلاع يتوقع تقدما واضحا لحماس وفصائل المقاومة الأخرى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وذلك لأول مرة منذ آخر انتخابات فلسطينية قبل ثمانية أعوام والتي أسفرت عن فوز حماس في غزة.

وقال معظم الفلسطينيين الذي شملهم استطلاع الرأي إنهم يفضلون نهج "المقاومة" الذي تتبناه حماس عن المفاوضات السلمية التي تفضلها حركة فتح.

وأظهرت آراء أكثر من ألف فلسطيني في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل تحولا شعبيا غير مسبوق لدعم حماس.

وأظهر المسح أن رئيس الوزراء السابق والقيادي في حماس إسماعيل هنية سيفوز بنسبة 61% من الأصوات في الانتخابات "المقبلة" مقابل 32% لمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم حركة فتح في سباق يقتصر عليهما.

وقال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (53%) إن نهج المقاومة المسلح قد يسهم في قيام الدولة الفلسطينية في حين أبدت نسبة 20% تأييدها للسبل السلمية.