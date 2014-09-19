4 ملايين اسكتلندي يقررون في استفتاء البقاء ضمن بريطانيا

أكد مسؤول اسكتلندي لرويترز أنه بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات أن 54% من الناخبين الاسكتلنديين يؤيدون البقاء ضمن المملكة المتحدة و46% يؤيدون الاستقلال

فيما أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن سعادته البالغة باستمرار اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة، وقال كاميرون إن مسألة استقلال اسكتلندا حسمت "لجيل" بعد ما أسماه تصويت واضح من الاسكتلنديين على البقاء في المملكة المتحدة.

وأضاف كاميرون الذي كان يتحدث أمام مكتبه بوسط لندن إن النتيجة مهدت الطريق أمام تسوية دستورية متوازنة جديدة لكل بريطانيا بما في ذلك انجلترا وإن مشاريع قوانين تمنح اسكتلندا سلطات جديدة ستنشر في يناير كانون الثاني.

وأكد ديفيد كاميرون اليوم الجمعة إن الحزب القومي الاسكتلندي سينضم إلى محادثات نقل سلطات جديدة لاسكتلندا بعدما رفض الناخبون الاستقلال عن بريطانيا.

وقال كاميرون على صفحته على موقع تويتر "تحدثت للتو مع زعيم الحزب القومي الاسكتلندي أليكس سالموند وهنأته على الحملة الشرسة "أنا سعيد لأن الحزب القومي الاسكتلندي سينضم لمحادثات نقل السلطات."

وفي وقت سابق أوضح نائب رئيس الوزراء نيك كليج أنه يريد من الحكومة نقل سلطات جديدة لاسكتلندا قائلا إن رفض الاسكتلنديين للاستقلال يعكس ضرورة المضي في إصلاح دستوري أوسع في مختلف أنحاء بريطانيا.

وقال كليج "أنا سعيد للغاية أن الشعب الاسكتلندي اتخذ هذا القرار بالغ الأهمية للحفاظ على الأسرة التي تضم بلادنا للأجيال القادمة."