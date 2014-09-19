هولاند: ليس هناك انتخابات مبكرة وسأكون الرئيس حتي النهاية

تجنب الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند الإجابة عن الأسئلة التى تلقاها بشأن مستقبله السياسي خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقد مرتين في السنة، مطالبا الفرنسيين بتأجيل الحكم عليه حتي نهاية ولايته.

وقال هولاند لمئات الصحفيين الذين تجمعوا في قصر الاليزيه في رابع مؤتمر صحفي له منذ وصوله إلى سدة الرئاسة سأكون الرئيس حتى النهاية.

تصريحات الزعيم الاشتراكى جاءت ردا علي سؤال عما إذا كانت نسبة التأييد المنخفض التاريخية التي أشارت اليها استطلاعات الرأى والتي بلغت نحو 13 % ستدفعه للنظر في إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

واستبعد هولاند الذى ارتسمت على وجهه علامات الهدوء هذا الخيار، قائلا أن الرضوخ لاستطلاعات الرأى سيعد بمثابة تجاهل لإرادة الشعب، الذي انتخبه لولاية مدتها خمس سنوات في عام 2012.

وفي حين استبعد تقديمه استقالته ترك هولاند علامة استفهام حول ما إذا كان سيسعي لفترة ولاية ثانية في عام 2017.

وكان استطلاع رأى أجرته مؤسسة ايفوب مؤخرا قد اظهر أن 85 % من الذين شملهم الاستطلاع لا يريدون ترشح هولاند للرئاسة مرة أخري.