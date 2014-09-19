مقتل 23 فى انفجار ثلاث سيارات مفخخة فى بغداد

قالت مصادر أمنية وطبية إن ثلاث سيارات مفخخة انفجرت في أحياء شيعية ببغداد تبعها إطلاق 12 قذيفة مورتر مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الاقل وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وقالت المصادر الامنية انه تم تفجير سيارتين مفخختين في حى الكاظمية وسيارة مفخخة اخرى في حى الطوبجى المجاور. وقالت ان قذيفة مورتر سقطت بالقرب من موقع مزار شيعى مهم في حى الكاظمية وان دوى اطلاق نار سمع في المنطقة.

وقال رجل في موقع انفجار إحدى القنابل صباح لجمعة إنه كان يريد المرور من الشارع لكن جنديا أبلغه بأنه لا يمكنه ذلك لأنهم يشتبهون في وجود سيارة مفخخة في المكان. قال الرجل أنه سلك شارعا آخر وبعد لحظات سمع دوي الانفجار.

وتتعرض العاصمة لتفجيرات قنابل بشكل يومي تقريبا لكن الهجمات المنسقة على هذا المستوى كانت نادرة فى الاسابيع الاخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن فى التلفزيون الحكومى ان قوات الامن تقوم بتأمين المنطقة وانه تم اعتقال اثنين من الإرهابيين فى الكاظمية