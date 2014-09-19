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دميترى ميدفيديف:منظومة الأمن الأوروبى تواجه تهديدا

19/9/2014

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف الجمعة أن منظومة الأمن الأوروبي تواجه تهديدا في الوقت الحالى.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة ريا نوفوستى  من الناحية الجوهرية، فان منظومة الأمن الأوروبي تواجه تهديدا اضافة إلي القيم الاساسية والمزيد من العولمة ومفهوم التنمية السلمية"

وتابع انه يبدو ان الدول الغربية تنسي أن روسيا لها الحق، كدولة ذات سيادة، في تحديد مصالحها القومية والعمل علي تحقيقها.

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلي أن كل المحاولات السابقة للضغط علي روسيا كانت عقيمة وإن موسكو لن تسمح بالإبتزاز السياسي .

وذكر  التاريخ يوضح بجلاء أن كل المحاولات للضغط على روسيا بمثل هذه الإجراءات كانت عقيمة . لن نسمح بالإبتزام السياسي. إننا أكبر دولة فى العالم وقوة نووية ووطن لـ150 مليون نسمة ولدينا ارض بها إحتياطات طبيعية ضخمة وسوق ضخم للسلع والخدمات والاستثمار.

وأشار إلى أن من المستحيل تقدير تاثير العقوبات ضد روسيا علي الاقتصاد العالمى .

وأستطرد رئيس الوزراء الروسي ان بلاده تبقى الباب مفتوحا امام الشركاء الغربيين اذا كانوا مستعدين للتفاوض.

يذكر ان الإتحاد الإوروبي والولايات المتحدة فرضتا عقوبات على روسيا على خلفية التوترات في شرق اوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم الى الإتحاد الروسي.

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