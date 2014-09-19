خلاف علمي على قدرة الإيبولا الانتقال عبر الهواء

قال مايكل اوسترهولم مدير مركز أبحاث الأمراض المعدية والسياسات في ولاية مينيسوتا الأمريكية في مقال للرأي إنه يعتقد أن خطر تحور فيروس الإيبولا على نحو يمكنه من الانتقال عبر الهواء خطر حقيقي.

وأثار اوسترهولم مخاوف من أن يكتسب الفيروس القدرة على الانتقال عبر الهواء ليرسم بهذا سيناريو كارثيا عن انتقال الفيروس بين البشر بيسر وسلاسة مثل موجة الإنفلزونزا مما يمكن أن يودي بحياة الملايين، وأضاف "إلى أن نتدبر الأمر .. لن يكون العالم مستعدا لفعل ما هو ضروري للقضاء على الوباء."

غير أن الكثير غيره من خبراء الفيروسات والأمراض المعدية يقولون إن احتمال تحول الايبولا إلى فيروس ينتقل عبر الهواء ليس مستحيلا لكنه مستبعد إلى حد كبير.

وقال ايان جونز عالم الفيروسات في جامعة ريدينج في بريطانيا "هذا الاحتمال يجيء في قاع قائمة الاحتمالات بشأن شكل الإيبولا في المستقبل.. وهو احتمال لن يحدث أبدا."

يعد الإيبولا مرضا معديا ينتشر عبر التعامل المباشر مع السوائل التي تخرج من جسد المصاب مثل الدم أو البراز أو القيء، وأصاب الفيروس 5357 شخصا في غرب أفريقيا هذا العام وقتل 2630 منهم في أسوأ موجة انتشار له على الإطلاق.