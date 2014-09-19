الاصطفاف الشعبي يدعو إلى النفير العام لحماية صنعاء

دعت هيئة الاصطفاف الشعبي في اليمن في بيان لها الجمعة نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ، إلى سرعة إسناد القوات المسلحة بإعلان النفير العام وفتح باب التجنيد الطوعي لحماية العاصمة صنعاء ومواطنيها وكذا سرعة فك الحصار المسلح عن العاصمة و رفع المظاهر المسلحة وكل ما يقلق السكينة العامة للمواطنين.

وأضاف البيان " إن ما يجري في الوقت الحاضر في العاصمة صنعاء من جرائم قتل جماعي يستهدف المواطنين الأبرياء و يستهدف أبناء القوات المسلحة والأمن على حد سواء و فرض حصار مسلح يطوق صنعاء عاصمة كل اليمنيين من قبل جماعة الحوثي المسلحة ومن يقف معهم يعتبر عمل مدان ويعتبر عقابا جماعياً ضد ما يزيد عن مليونين ونصف المليون هم سكان العاصمة صنعاء والذين تضررت مصالحهم، ويعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان و تهديدا حقيقيا لكيان الدولة و انقلاباً واضحاً على مؤتمر الحوار الوطني، الذي توافق عليه اليمنيون وأجمع الداخل والخارج بأنه المخرج الحقيقي و الحل الممكن للأزمة اليمنية" .

من جهة ثانية قال مسؤولون إنه لا يزال القصف مستمراً في محيط مقر القناة اليمنية الرسمية في حي الجراف شمال العاصمة صنعاء. وأكد أحد موظفي القناة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه ومنذ البارحة لا يزال القصف يوجه بين فترة وأخرى إلى محيط القناة الرسمية من مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وعلى الرغم من ذلك أشار إلى أنهم لا يزالون مستمرون في البث مهما ساءت الظروف.

كما تشهد المناطق الشمالية للعاصمة صنعاء نزوحا مستمرا للأهالي الذين أكدوا أن الأوضاع متوترة جداً هناك. وقالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة اندلعت في منطقة حي الأعناب وجولة عمران ومحيط مقر المنطقة العسكرية السادسة (الفرقة الأولى مدرع سابقاً).

وقال سكان إن القوات الحكومة تتخذ أوضاعا دفاعية حول مؤسسات الدولة بينما بدا أن الحوثيين يسيطرون على بعض الشوارع في شمال العاصمة مع استمرار الاشتباكات في شارع الثلاثين وهو طريق رئيسي إلى الاطراف الغربية لصنعاء.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن الرئيس وصف الهجمات الاخيرة التي يشنها الحوثيون بأنها اجراءات تصعيدية ومحاولات انقلاب للإطاحة بالدولة.

في سيق متصل قالت مصادر إن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر قرر العودة إلى العاصمة صنعاء الجمعة بعد مكوثه في محافظة صعدة شمال اليمن منذ الأربعاء من أجل التفاوض مع زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي .

وقال مصدر مقرب من لجنة الوساطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحوثي يرفض التوقيع على الاتفاق ولكنه أوكل مدير مكتبه وعضو في المجلس السياسي لجماعة أنصار الله بالتوقيع على الاتفاق.

وقال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين (أنصار الله) لـ(د.ب.أ) إن المفاوضات مازالت جارية وأنه لم يتم الاتفاق على أي خطوة "كما أننا لا نستطيع القول بأن الاتفاق قد فشل بشكل نهائي".