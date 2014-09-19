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اشتباكات جديدة في شرق أوكرانيا تهدد محادثات الهدنة

19/9/2014

انطلقت الجمعة جولة جديدة من محادثات السلام بين ممثلين عن الحكومة الأوكرانية وقيادات لحركة  الانفصاليين الموالين لروسيا شرقي أوكرانيا، وسط تقارير حول إراقة دماء  جديدة في شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوشما، الذي يمثل الحكومة في كييف، والسفير الروسي لدى أوكرانيا ميخائيل  زورابوف قولهما إنهما يأملان في أن تدفع المحادثات الجارية في العاصمة البيلاروسية مينسك عملية السلام إلى الأمام.

وقال كوشما وزعيم الانفصاليين في لوجانسك أليكسي كارياكين إن الموضوع  الرئيسي سيكون ضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار"الهش" وأكد الجانبان على أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، الذين توسطوا  في مفاوضات اليوم، لابد أن يلعبوا دورا حاسما ، وذلك حسبما ذكرت وكالة  أنباء "إيتار تاس" الروسية.

وكان وقف إطلاق نار مفتوح  قد تم التوصل إليه بعد محادثات مماثلة في  مينسك أيضا في الخامس من أيلول/سبتمبر الجاري. جدير بالذكر أن محادثات اليوم بدأت بعد أربع ساعات من الموعد الذي كان  محددا لها.

ويصر الانفصاليون على رغبتهم في  الحصول على السيادة من كييف لكل من  "دونيتسك" و"لوجانسك" اللتين أعلنهما الانفصاليون جمهوريتين شعبيتين من  طرف واحد. ونقلت "إنترفاكس" عن زعيم المتمردين أليكساندر زاخارتشينكو قوله "نتوقع  توقيع وثيقة تعكس موقفنا بشكل خاص". وفي وقت سابق من اليوم ، أفادت تقارير باندلاع اشتباكات في شرق أوكرانيا ، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثمانية.

وقال المتحدث باسم مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني اندريه ليسينكو  إن جنديين لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون في غضون الساعات الـ 24  الماضية وذلك حسبما أفادت وكالة انباء انترفاكس الأوكرانية.   وقال المتحدث إن البحث جار عن ستة جنود فقدوا في تلك الفترة. 

وفي مدينتي دونيتسك وماكيفيكا قالت السلطات المحلية إن ثلاثة من المدنيين لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة أخرون بنيران المدفعية. 

وقال ليسينكو إن الانفصاليين انتهكوا وقف إطلاق النار بإطلاقهم النار على مواقع حكومية فيما لا يقل عن 17 موقعا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وزعم المتمردون أنهم ردوا على إطلاق النار فقط عندما هاجمتهم القوات  الحكومية. وقال أحد القادة لوكالة انترفاكس إن اثنين من المدنيين لقيا حتفهما في بلدة سلوفيانوسيربسك بمنطقة لوجانسك وأن اثنين من المقاتلين  لقيا حتفهما.

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