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هولندا تدرس إرسال مقاتلات ضد تنظيم الدولة الإسلامية

18/9/2014

الوزير الأول مارك روته ووزير المالية الهولندي

كشفت  صحيفة "ترو" الهولندية، الخميس، أن هولندا ستبحث بشأن المساهمة بطائرات مقاتلة من طراز أف 16 للمساعدة في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.

 من جهتها، أكدت الحكومة الهولندية أنه لابد من إجراء مشاورات عسكرية مع الولايات المتحدة من أجل اتخاذ هذه الخطوة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع "جوس فان دير ليج" أن هولندا ساهمت بإرسال مستشارين للمشاركة في التخطيط في القيادة المركزية الأمريكية في تامبا بولاية فلوريدا.

يشار إلى أنه يتعين الحصول على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان المكون  من 150 عضوا على المساهمة الهولندية، التي ستناقشها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة "مارك روته" يوم الجمعة .

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