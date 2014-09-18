مسلحون حوثيون يشقون طريقهم إلى صنعاء

قالت مصادر أمنية وسكان إن مسلحين حوثيين شقوا طريقهم إلى داخل العاصمة اليمنية صنعاء بعد أن اشتبكوا مع الجيش على مشارف المدينة في الشمال الغربي الخميس.

وقال سكان في حي شملان الشمالي الغربي، إن المسلحين الحوثيين يتقدمون صوب شارع الثلاثين وهو طريق رئيسي يؤدي إلى الطرف الغربي من المدينة.

مسلحون حوثيون يتقدمون نحو شارع الثلاثين في صنعاء

وقال مصدر عسكري، إن مسلحين حوثيين هاجموا أيضا معسكرا للجيش على المدخل الجنوبي للعاصمة لكن الجنود صدوا الهجوم.

وفي سياق متصل بالأحداث، اجتمع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مع عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين في محافظة صعدة الأربعاء، لمحاولة إيجاد سبيل لإنهاء الصراع. ونقلت تقارير عن جمال بن عمر قوله إن الاجتماع كان بناء وإيجابيا.

ولقي 42 شخصا على الأقل حتفهم في اشتباكات مع مسلحين حوثيين في مناطق مختلفة من البلاد منذ يوم الثلاثاء.

وسد المحتجون الحوثيون في الأسابيع الأخيرة الطريق الرئيسي إلى مطار صنعاء، ونظموا اعتصامات عند وزارات مطالبين بعزل الحكومة، وإعادة الدعم الذي خفضته الدولة في يوليو تموز في إطار إصلاحات اقتصادية.