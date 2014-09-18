ظريف: شبح تنظيم الدولة "طارد من ابتدعه"

قالت شبكة إن.بي.سي التلفزيونية الأميركية نقلا عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه أدان ذبح تنظيم الدولة الإسلامية لأناس أبرياء، وقال إن الأفعال المخجلة للتنظيم تنتهك مبادئ الإسلام.

روحاني: أفعال التنظيم تنتهم مبادئ الإسلام

وفي نفس السياق، شكا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، من رفض الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى دعوة إيران للاشتراك في مؤتمر دولي عقد في باريس هذا الأسبوع لمناقشة الأزمة في العراق.

ووصف التحالف الذي تحاول الولايات المتحدة بناءه للتصدي للدولة الإسلامية، "بتحالف النادمين"، لأن غالبية المشاركين دعموا التنظيم في البداية.

وقال ظريف، إن شبح التنظيم "طارد بعد ذلك من ابتدعه". وأضاف أنه من المهم التعامل مع الخطر الذي تشكله الدولة الإسلامية، لكنه أوضح أن إيران لا تؤيد التدخل العسكري الأجنبي في المنطقة، وأن التدخل لا يحل المشكلة.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن تنظيم "الدولة الإسلامية" التي وصفها بـ"الظاهرة الخطيرة"، لا يمكن دحرها فقط بالضربات الجوية.

وبعد أن اتهم الدول الأخرى بأنها خلقت "فرانكشتاين"، قال إن مسلحي التنظيم لا يمكن احتواؤهم، أو "استئصالهم بالقصف الجوي"، وذلك في كلمة ألقاها في واشنطن أمام مركز دراسات.