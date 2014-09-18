تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على قرى كردية شمال سوريا

مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية -صورة أرشيفية

أفادت هيئات إعلامية في شمال حلب أن "تنظيم الدولة الإسلامية" سيطر على 21 قرية بينها قرية عين العرب ، يقطنها أكراد في شمال سوريا، باستخدامه الأسلحة الثقيلة في سلسلة من الهجمات التي أوقعت قتلى وجرحى.

وقال نائب قائد القوات الكردية في قرية عين العرب (كوباني) أوجلان ايسو لوكالة رويترز إنه فُقد الاتصال مع عدد كبير من المواطنين المتواجدين في القرى المسيطر عليها، الخميس، من قبل تنظيم الدولة الإسلامية ولا يُعرف أي شيء عما يحدث في قراهم.

وناشد أوجلان بضرورة الإسراع بتقديم مساعدات عسكرية من حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لإنقاذ الأكراد العزل في شمال سوريا.

كما قال المتحدث باسم جماعة حماية الشعب وهي أكبر جماعة كردية مسلحة في سوريا إن التنظيم يستخدم الدبابات والصواريخ والمدفعية في هجماته على القرى الكردية.ويرى محللون عسكريون أن الدولة الإسلامية تحاول فرض سيطرتها على حزمة من الأراضيبالقرب من الحدود مع تركيا ولاسيما مدينة حلب وريفها، والتوسع شرقا خارج معاقلها في محافظتي الرقة ودير الزور على الحدود مع العراق.