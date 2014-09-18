العبادي: لا قوات برية أجنبية في العراق

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إنه ليس من الوارد السماح بمرابطة قوات أجنبية على أرض بلاده، مشيرا إلى أن مساعدة التحالف الدولي والولايات المتحدة ستقتصر على المساعدة عبر سلاح الجو.

العبادي: مساهمات الدول ستقتصر على سلاح الجو

وأضاف العبادي – بحسب بيان لمكتبه الإعلامي – أن "مؤتمر باريس لدعم العراق خطوة مرحب بها ونريد من الدول أن تنفذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المؤتمر".

وتعهد مؤتمر الأمن والسلام في العراق -الذي عقد في باريس الاثنين بمشاركة 29 دولة- بـ"الدعم العسكري المناسب" للعراق، في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

من جانب آخر، قال البيت الأبيض إن أوباما يعكف على دراسة طلبات بنشر مستشارين عسكريين مع القوات العراقية المتقدمة على الجبهات طبقا لكل حالة على حدة.

جاء ذلك بعد ساعات من تأكيد أوباما أن القوات الأميركية، لن تخوض حربا برية جديدة في العراق، ولن يكون لها مهام قتالية في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بل ستتولى تقديمَ الدعم الميداني للقوات العراقية.