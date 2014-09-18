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أحكام بالحبس والجلد لإيرانيين أدينوا بسوء السلوك

18/9/2014

  Happy اعتقال إيرانيين رقصوا على أغنية

نقل موقع إخباري على الإنترنت (إيران واير) ،الخميس، عن محام قوله إن محكمة إيرانية أصدرت أحكاما بالجلد والحبس مع وقف التنفيذ ضد ستة إيرانيين بينهم ثلاث نساء اعتقلوا لظهورهم في فيديو يؤدون أغنية هابي للمطرب البوب الأمريكي فاريل وليامز.

وقال المحامي فارشيد روفوجاران إن موكليه الستة عوقبوا بالحبس ستة أشهر والجلد 91 جلدة، مع إيقاف التنفيذ لكل منهم لمدة ثلاث سنوات، بعدما أدينوا بسوء السلوك.

وكان القبض على المحكوم عليهم اثار انتقادا من وليامز والمعجبين به عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ناقدين السياسة الإيرانية وطريقتها في التعامل مع الشؤون الثقافية.

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