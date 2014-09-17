موسكو: منح الدونباس وضعا خاصا خطوة بالاتجاه الصحيح

جنود إنفصاليون يحتفلون مع السكان بمنح إقليم الدونباس حكما ذاتيا محدودا (Getty)

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء القانون الذي أقره برلمان أوكرانيا الثلاثاء بمنح "وضع خاص" لمنطقة الدونباس معقل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن روسيا "تعتبر هذه الوثيقة خطوة في الاتجاه الصحيح تتماشى مع روح الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إعلان جنيف بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ابتداء من 17 إبريل من هذا العام، إضافة إلى إعلان برلين في 8 يوليو من هذا العام"، وأضاف البيان "نتوقع تطبيق جميع أحكام القانون بشكل مسؤول".

ووضعت أوكرانيا قانون الحكم الذاتي في إطار خطة سلام وقعتها كييف وموسكو اعتبرت أهم خطوة لإنهاء النزاع المستمر منذ خمسة أشهر في شرق أوكرانيا الصناعي.

وأشادت الخارجية الروسية "بأحكام القانون الذي سيضمن حق تقرير استخدام اللغة" لسكان منطقتي لوغانسك ودونتيسك.

وقالت الخارجية أن القانون سيوفر فرصة للسكان في شرق أوكرانيا لتطوير "تعاون عبر الحدود يهدف إلى تعميق علاقات الجوار مع الأراضي الإدارية الروسية".

وأضافت أن "كل هذا يرسي أسس إطلاق عملية دستورية مهمة في أوكرانيا تشتمل على بدء حوار لتسهيل المصالحة الوطنية والاتفاق في البلاد".

إلا أنها حذرت من أن أية محاولات "لتقويض القانون أو تغيير روحه ستدفع الوضع مرة أخرى إلى الوراء نحو المواجهات في المناطق الجنوبية الشرقية".