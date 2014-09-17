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لافروف: حلف الناتو يلعب دورا مضرا في الأزمة الأوكرانية

17/9/2014

اتهم وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف حلف شمال الأطلسى الناتو بلعب دور مضر في الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الحلف يدفع كييف عمليا إلى استخدام العنف في حل النزاع.

وقال لافروف فى حديث لصحيفة آلبايس الإسبانية، نقلته الأربعاء عدة وسائل إعلام روسية،  أن حلف الناتو اتجه نحو زيادة قدرات أوكرانيا العسكرية التى تستخدم ضد السكان المدنيين المسالمين.

وأضاف أن قيادة الناتو تدعم نية تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية والأدوات الخاصة التى يمكن أن تستخدمها السلطات الأوكرانية للقمع داخل البلاد. واعتبر لافروف أن خطة الناتو لإجراء تدريبات مشتركة فى الأراضى الأوكرانية قبل نهاية العام الحالى لا تساهم فى التسوية السلمية وتعمل على زيادة الانقسام فى المجتمع الأوكراني.

فى نفس الوقت، دعا وزير الخارجية الروسى فى حديثه لصحيفة  آلبايس الأسبانية كافة الأطراف الخارجية إلى ضبط النفس من أجل الحيلولة دون تصعيد الوضع فى أوكرانيا. وقال لافروف  أن فرض مزيد من العقوبات على روسيا لن يؤدى إلا إلى تعميق المواجهة فى أوكرانيا وتعقيد الحوار

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