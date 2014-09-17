كوسوفو تشدد إجراءاتها لمنع الانضمام لتنظيم الدولة

الشرطة في كوسوفو – GETTYIMAGES

اعتقلت شرطة كوسوفو 15 شخصا الأربعاء، بينهم عدد من الأئمة والشيوخ، لمنع انضمام الشبان إلى المقاتلين في الفصائل المسلحة المعارضة في سوريا والعراق.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرطة قوله "اعتقلنا 15 شخصا من جميع أنحاء البلاد بتهم الإرهاب وتهديد النظام الدستوري والتحريض و بث خطاب الكراهية الديني.

هذه العملية هي الثانية من نوعها، بعد اعتقال 40 شخصا الشهر الماضي للاشتباه في مشاركتهم في القتال في العراق وسوريا أو تجنيد متشددين وتسهيل سفرهم .

ويقدر مسؤولو مخابرات في كوسوفو أنه نحو 200 ألباني من مواطني البلاد يقاتلون في العراق وسوريا إلى جانب "تنظيم الدولة الإسلامية".