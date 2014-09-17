تنظيم الدولة يسيطر على 16 قرية كردية في سوريا

قال نائب قائد القوات الكردية في "كوبانه" "أوجلان ايسو" الخميس، إن المقاتلين السوريين الأكراد طلبوا من الأحزاب الكردية الأخرى بالمنطقة بما في ذلك حزب العمال الكردستاني، تقديم مساعدات عسكرية لصد تقدم مقاتلي "الدولة الإسلامية" في شمال سوريا قرب الحدود التركية.

16 قرية كردية تحت سيطرة تنظيم الدولة في سوريا

وسيطر مقاتلو الدولة الإسلامية على 16 قرية كردية غربي بلدة عين العرب المعروفة أيضا باسم "كوبانه"، في تقدم سريع قرب الحدود التركية.

من جهة أخرى، بدأت الحكومة السورية المؤقتة "المعارضة"، تحقيقا في وفاة 15 طفلا وإصابة عشرات آخرين بعوارض مرضية، إثر حقنهم بلقاحات ضد الحصبة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة المعارضة في بيان، "وردت تقارير من مديرية صحة إدلب تؤكد وفاة 15 طفلاً ومائة حالة احتاجت إلى إنعاش بين الأطفال في بلدة جرجناز ومحيطها بعيد تلقيهم لقاح الحصبة".

وأشارت إلى "تشكيل فريق متابعة بإشراف وزارة الصحة وبمشاركة من وزارة العدل يضم جميع المنظمات والهيئات المسؤولة عن حملة اللقاح من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة الإنسانية".

وأعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة من جهتها في بيان صدر الأربعاء أنها طلبت "وعلى وجه السرعة من مجلس القضاء السوري الحر المستقل، تشكيل لجنة تحقيقات مستقلة قضائية وقانونية مزودة بكافة الصلاحيات للوقوف على ملابسات الحادث والأسباب الحقيقية المؤدية إليه وحصر المسؤولية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتسببين وحفظ حقوق المتضررين".