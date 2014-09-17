الجيش العراقي يشن ثلاث هجمات على تنظيم الدولة

جنود عراقيون أثناء تنفيذ الهجمات (رويترز)

قالت مصادر أمنية عراقية إن قوات الجيش العراقي مدعومة بقوات موالية نفذت عملية عسكرية مكثفة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في ثلاث مدن بوسط العراق الأربعاء في معركة لاستعادة السيطرة على أراض احتلها التنظيم.

وقالت مصادر أمنية أخرى في الرمادي والفلوجة وحديثة بمحافظة الأنبار الغربية إن الهجمات وقعت في المدن الثلاث قبل الفجر.

يذكر أن العشائر السنية في تلك المناطق ثارت أواخر عام 2013 عندما نشر رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي قواته في تلك المدن لقمع حركة احتجاجية مناهضة للحكومة استمرت على مدى عام.

واجتاح مقاتلو الدولة الإسلامية تلك المدن بعد ذلك وأصبحوا القوة المهيمنة على مدى عدة أشهر من القتال مع الحكومة.

ووعد رئيس الوزراء حيدر العبادي الأسبوع الماضي بإنهاء الضربات الجوية على المدن لتقليل عدد الخسائر في صفوف المدنيين. ووقعت هجمات يوم الأربعاء في ضواحي على مشارف المدن الثلاث.

وأضافت المصادر الأمنية أن الفرقة الثامنة بالجيش العراقي قصفت مناطق في غرب الرمادي بقذائف مورتر ومدفعية وصواريخ. وقال مصدر في مستشفى بالرمادي إن مقاتلي العشائر السنية المتحالفة مع الحكومة اشتبكوا ايضا مع متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في الرمادي مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص.

وفي الفلوجة قال مسعفون إن قصفا عنيفا وضربات جوية أصابت منطقة السجر على مشارف المدينة مما أدى إلى مقتل 12 مدنيا.

وقال مصدر أمني إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية حاولوا السيطرة على البروانة وهي منطقة سكنية على بعد خمسة كيلومترات جنوبي حديثة يوم الأربعاء مما أدى إلى وقوع اشتباكات مع قوات موالية لبغداد. وعلى النقيض من الفلوجة والرمادي لايزال الجيش العراقي يسيطر على معظم أراضي حديثة.