أمير قطر يبحث مواجهة تنظيم الدولة مع ميركل

أمير قطر الشيخ تميم مع المستشارة الألمانية ميركل في المؤتمر الصحفي (Getty)

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "خلال الزيارة التي يقوم بها إلى ألمانيا" مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، كما أكد "في سياق آخر" على أن قطر تعمل بشكل جدي على تحسين وضع العمال الأجانب فيها.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن التحالف الدولي لمكافحة لتنظيم الدولة الإسلامية يأتي على جدول محادثات الجانبين القطري والألماني، وأن الأمير القطري أبلغ ميركل أن بلاده لا تمول أي منظمات إرهابية في سوريا أو العراق ولم تفعل ذلك مطلقا.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مع ميركل إن ما يحدث في العراق وسوريا تطرف، وإن المنظمات التي تقوم بذلك تحصل على تمويل من الخارج لكن قطر لم ولن تدعم هذه المنظمات مطلقا.

ومن جهتها قالت ميركل إن الأمير أكد لها أن أمن بلاده على المحك أيضا في المعركة على تنظيم الدولة، وإنه "لا يوجد سبب لديها لكي لا تصدق ما قاله الأمير".

وفي سياق آخر، أكد أمير قطر أن دولته "تعمل جديا على تحسين" وضع العمال الأجانب، في ظل رده على انتقادات عن ظروف العمل في الدولة الخليجية التي تعمل على إقامة مشروعات بنية تحتية ضخمة في إطار الإعداد لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم.

وقال إن قطر ليست "دولة كاملة لا ترتكب الأخطاء أبدا"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "التغييرات جارية، وهذا هو النبأ السعيد".