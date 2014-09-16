وفاة عشرات الأطفال بريف إدلب

أطفال جرجناز في إحدى المظاهرات المناهضة للنظام السوري- صورة أرشيفية

قالت مصادر طبية في منطقة ريف إدلب، إن عشرات الأطفال لقوا حتفهم بحالات اختناق في قرى ريف معرة النعمان وبلدة جرجناز ، وذلك إثر حملة تلقيح للأطفال ضد مرض الحصبة في المنطقة.

وأضافت المصادر للجزيرة، أن اللقاح مصدره منظمة الصحة العالمية ومستوفٍ للشروط الصحية ، ولا يؤدي إلى الوفاة حتى لو كان منتهي الصلاحية.

من جهتها قالت مديرية صحة إدلب التابعة للمعارضة إن جميع الاحتمالات تشير إلى اختراق أمني من قبل مخربين يُرجَّح أن لهم صلة بالنظام السوري أو "تنظيم الدولة الإسلامية".

وقد أمرت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة بوقف المرحلة الثانية من حملة التلقيح ضد مرض الحصبة.