مقتل 22 باشتباكات بين الحوثيين وقبائل يمنية

صورة أرشيفية لاشتباكات سابقة بين الحوثيين والجيش اليميني (أرشيف-الجزيرة)

قالت مصادر قبلية ومحلية إن 22 شخصا لقوا حتفهم في قتال بين الحوثيين وقبائل متحالفة مع الحكومة في شمال اليمن يومي الاثنين والثلاثاء.

ويأتي تصاعد القتال بين الحوثيين وقبائل سنية في محافظة الجوف الشهر الجاري إثر احتجاجات مناهضة للحكومة نظمها نشطاء حوثيون في صنعاء على مدار أسابيع.

ويخوض الحوثيون -وهم من الشيعة الزيدية- صراعا منذ عشر سنوات مع الحكومة المركزية في صنعاء ويقاتلون من أجل السيطرة على مزيد من الأراضي في الشمال.

ويقول محتجون حوثيون إنهم يتصدون للفساد الحكومي في البلاد، بينما يقول منتقدون إن الحوثيين يحاولون الحصول على سلطة وإقامة دولة شبه مستقلة لهم في شمال البلاد، وينفي الحوثيون ذلك.

وأضافت المصادر أن 15 من الحوثيين لقوا حتفهم بينما قتل اثنين آخران من أبناء أحد شيوخ القبائل وخمسة أشخاص آخرين.

وفي حادث منفصل في جنوب غرب صنعاء قالت مصادر إن مسلحين حوثيين قتلوا أربعة قبليين مسلحين.

وأعلن الحوثيون الاثنين تعليق مشاركتهم في مفاوضات مع الحكومة اليمنية بسبب ما وصفوه بتدخل أجنبي في مسار المفاوضات.

وتهدف المفاوضات لإنهاء أزمة شهدت احتجاجات في العاصمة استمرت عدة أسابيع وكانت في بعض الأوقات دامية، ويغلق المحتجون الحوثيون الطريق الرئيسي إلى مطار صنعاء كما يعتصمون منذ أسابيع عند وزارات في محاولة للإطاحة بالحكومة وإعادة دعم الوقود الذي خفضته الدولة في يوليو في إطار إصلاحات اقتصادية.

واستقرار اليمن له أولوية لدى الولايات المتحدة والحلفاء العرب الخليجيين بسبب موقعه الإستراتيجي بجوار السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وقربه من الممرات الملاحية الدولية التي تمر بخليج عدن ومدخل البحر الأحمر الجنوبي.