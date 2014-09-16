قطر: لا نتدخل في شؤون أحد

علم دولة قطر – الجزيرة مباشر نفت قطر اتهامات رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني بأن الدوحة تتدخل في شؤون ليبيا الداخلية.

ففي بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية قال مساعد وزير الخارجية القطرية للشؤون الخارجية محمد بن عبد الله الرميحي إن هذه المزاعم مضللة ولا أساس لها من الصحة.

وكان الثاني اتهم قطر بأنها أرسلت ثلاث طائرات عسكرية محملة بالأسلحة إلى مطار في طرابلس تسيطر عليه ميليشيا مسلحة.

ونقلت الوكالة عن الرميحي قوله في البيان الصادر مساء أمس الاثنين "إن سياسة دولة قطر تقوم على مرتكزات واضحة وثابتة وهي الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى."

وأضاف الرميحي إن على الثني التحقق من صحة المعلومات قبل أن يدلي بتصريحات مماثلة.