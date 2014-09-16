ديمبسي: ضرباتنا لتنظيم الدولة بسوريا ستكون لتقليص قدراته

الجنرال مارتن ديمبسي (Getty-أرشيف)

قال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس الأركان الأميركي إن الولايات المتحدة لا تعد لبدء حملة من الضربات الجوية الساحقة بأسلوب "الصدمة والرعب" في سوريا ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف "سنكون على استعداد لضرب أهداف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بما يقلص قدراته ويحد من قدراته القتالية وتحركاته".

وتابع "لن يكون ذلك مثل حملة "للصدمة والرعب" لأن هذه ليست ببساطة الطريقة التي يقوم عليها تنظيم الدولة الإسلامية، لكنها ستكون حملة هجمات متكررة ومتواصلة".

من جهته قال وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل إن قواته ستقوم بضرب معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وأن وزارة الدفاع "البنتاغون" سترسل مستشارين عسكريين للجبهات إلى جانب العراقيين، مشيرا إلى تدريب خمسة آلاف مقاتل من المعارضة السورية لقتال التنظيم.

وأضاف هيغل -في شهادة مشتركة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارتن دمبسي أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ- إن قادة الجيش يوافقون على التحرك فورا ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وأن التحالف ضده يجب أن يستخدم كل الأدوات المتاحة له.

وأكد الوزير الأميركي أن هناك خطرا حقيقيا "على الشرق الأوسط وعلى حلفائنا في أوروبا" مشيرا إلى أن التنظيم يستخدم "خليطا من التكتيك العسكري والأساليب الوحشية".

وأوضح أن الإجراءات التي سيستخدمها ضد التنظيم لن تحدها الحدود لأن مقاتلي التنظيم يتنقلون بحرية بين العراق وسوريا، وأضاف "سنقوم في وقت لاحق بضرب أهداف لتنظيم الدولة في سوريا" مؤكدا أن هذا "يتضمن مراكزه القيادية وقدراته اللوجستية وبناه التحتية".

وأكد هيغل أن الولايات المتحدة لن تتعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد مضيفا "سنواصل فرض قيود سياسية واقتصادية عليه".

وكان هيغل قال إن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ستدرب خمسة آلاف من مقاتلي المعارضة السورية لمساعدتها على مواجهة تنظيم الدولة، ولكن السناتور جون ماكين استغرب أن يكون تدريب المعارضين يتم لمحاربة تنظيم الدولة بدلا من محاربة نظام الأسد الذي قتل منهم أكثر مما قتل تنظيم الدولة.

من جهة أخرى وعلى صعيد التحالف العالمي لمقاومة تنظيم الدولة الإسلامية شنت القوات الأميركية للمرة الأولى ضربة جوية بالقرب من بغداد في إطار توسيع عملياتها القتالية ضد تنظيم الدولة الاسلامية، ولاقت الخطوة ترحيبا من السلطات العراقية.

وفي علامة بارزة لتنامي قوة هذا التنظيم أعلنت منظمة حقوقية أن الجهاديين تمكنوا من إسقاط مقاتلة سورية كانت تشن غارات على معاقلهم في محافظة الرقة الواقعة شمال وسط سوريا.

وأعلن الفريق قاسم عطا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن الغارة الأولى التي نفذتها القوات الجوية الاميركية ضد "الدولة الاسلامية" قرب بغداد أصابت هدفا لهذا التنظيم المتطرف في منطقة صدر اليوسفية (جنوب غرب العاصمة) واصفا الضربة بأنها "مهمة" ومشيرا إلى تنسيق مع الاميركيين لتحديد الأهداف.

مقاتلة أميركية تحلق فوق العراق (أرشيف-Getty)

وقال المسؤول العسكري العراقي الرفيع لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" "نفذ الطيران الأميركي ضربات مهمة لأهداف معادية في صدر اليوسفية بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد".

وتقع منطقة صدر اليوسفية على بعد 25 كلم من وسط مدينة بغداد وهي أحد اقرب معاقل تنظيم الدولة الإسلامية إلى العاصمة العراقية.

وتعد هذه المنطقة الساخنة الأقرب إلى بغداد وتشهد عمليات قتل متواصلة، حيث تكافح قوات الجيش العراقي من أجل الدفاع عن الخطوط الأمامية لحماية بغداد.

وأضاف عطا "هناك تنسيق مع الأميركيين لتحديد الأهداف المعادية واستطلاعها وقرار ضربها من قبل الطيران الأميركي". واعتبر عطا أن "توسيع نطاق العمليات مهم لتدمير تلك الأهداف والقضاء عليها".

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية رفض الكشف عن هويته أعلن في وقت سابق أن مقاتلات أميركية نفذت غارة بالقرب من بغداد وأخرى بالقرب من سنجار في شمال العراق في الـ24 ساعة الماضية.