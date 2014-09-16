حماس: ملتزمون بالهدنة في غزة

صورة أرشيفية لغزة أثناء العدوان الإسرائيلي عليها (أرشيف)

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المسيطرة على قطاع غزة أي معرفة لها بهجوم بالمورتر عبر الحدود على إسرائيل الثلاثاء، وقالت إن الفصائل الفلسطينية ما زالت ملتزمة بهدنة 26 أغسطس التي أنهت حربا دامت سبعة أسابيع على القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق الثلاثاء إن قذيفة مورتر أطلقت من غزة في أول هجوم من نوعه منذ وقف إطلاق النار لكنها لم تتسبب في أي أضرار بشرية ولا مادية.

من جهة أخرى وفي سياق الجهود المبذولة لإعادة إعمار غزة قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سيري الثلاثاء إن الأمم المتحدة توسطت للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن دخول مواد البناء إلى غزة لضمان عدم استخدامها لأغراض أخرى.

وأضاف المسؤول الأممي أن الاتفاق حول مراقبة إمدادات مواد البناء "يجب أن يتم تنفيذه فورا دون تاخير".

ويسمح الاتفاق الذي أعلن عنه سيري خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي للشركات الخاصة بالدخول إلى غزة لإعادة بناء القطاع بعد الحرب المدمرة التي استمرت 50 يوما واسفرت عن مقتل 2140 فلسطينيا.

ووصف سيري الدمار الذي حل بغزة جراء الحرب بأنه "صادم فعلا" حيث دمر أو تضرر بشدة حوالي 18 ألف منزل فيما لا يزال 65 ألف فلسطيني في الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة كما أن مائة ألف فلسطيني لازالوا بلا ماوى.

ودعا سيري إلى إعادة فتح المعابر للسماح بإدخال المواد وأكد على أهمية التحرك السريع للبدء في عمليات إعادة الإعمار بما يمنح "بارقة أمل لسكان غزة".

ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمرا للمانحين لإعادة إعمار غزة في 12 أكتوبر، بدعم من النرويج.

وحذر سيري من أن "الأزمة في غزة لم تنته بعد، والفرصة لتلبية الاحتياجات الملحة وإحلال الاستقرار ضيقة".

ودعا المبعوث إلى التحرك "لتغيير الديناميكيات في غزة بشكل جذري" وقال إنه "إذا لم نفعل ذلك فإن غزة ستنفجر من الداخل، أو أن النزاع سينفجر مرة أخرى، ربما من خلال جولة جديدة أكثر تدميرا وعنفا من السابق".

وتم وقف الحرب الأكثر دموية بين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل بعد 50 يوما من القتال عقب التوصل إلى هدنة بوساطة مصرية.