حرائق الغابات تستعر جراء الجفاف في كاليفورنيا

أحد رجال الإطفاء يكافح لإطفاء النار (Getty)

تكافح طواقم الإطفاء بولاية كاليفورنيا لاحتواء حوالي عشرة حرائق غابات كبيرة في مختلف أنحاء الولاية الثلاثاء بعدما أجبرت آلاف الأشخاص على ترك منازلهم وأدت إلى تضرر أو تدمير أكثر من مائة مبنى وأتت على آلاف الأفدنة في الغابات التي تعاني الجفاف.

وأجبر الجفاف المستمر منذ ثلاث سنوات في أكبر الولايات الأميركية من حيث عدد السكان المزارعين على ترك حقولهم وتجمعاتهم التي تعتمد على مياه الآبار، وغذى الجفاف اتسعار الحرائق إلى جانب ارتفاع في درجات الحرارة وصلت إلى 38 مائوية.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن موسم حرائق هذا العام والذي يبدأ عادة في مايو وينتهي في أكتوبر من كل عام في طريقه ليصبح الأكثر تدميرا على الإطلاق في تاريخ الولاية.

وقالت السلطات إن الحرائق أتت على حوالي 350 فدانا في شمال الولاية ودمرت كليا أو جزئيا أكثر من مائة مبنى وأدت إلى فرار أكثر من ألف شخص وتركهم لمنازلهم في ثلاثة تجمعات صغيرة، كما جرى احتواء 15% فقط من الحرائق.

وفي مقاطعة إلدورادو يكافح أكثر من ألف رجل إطفاء حريقا على مساحة 8600 فدان في غابة كثيفة وتضاريس وعرة، وقال مكتب قائد شرطة المقاطعة إن حوالي 250 منزلا صدر لها أمر بالإخلاء الإجباري بينما نصح سكان 400 منزل آخر بالمغادرة طوعا.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا إن شخصا واحدا أصيب جراء تلك الحرائق.

وأضافت أن الحرائق أتت على 320 فدانا في يوسمايت بجنوب الولاية منذ بدأت الحرائق الأحد وأتت النيران على أكثر من 30 منزلا بشكل كامل.