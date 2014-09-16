تركيا غير راضية عن وكالات التصنيف

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن تركيا تستحق تصنيفا ائتمانيا أفضل من الممنوح لها حاليا.

واتهم أوغلو وكالات التصنيف بأنها لم تأخذ في الحسبان تحسن الاستقرار السياسي بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس، والازدهار الاقتصادي الذي تحققه البلاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أروغان حذّر من أن تركيا قد تقطع العلاقات مع وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، مشيراً إلى أن الوكالتان قيّمتا الاقتصاد التركي انطلاقا من دوافع سياسية.

ونقلت عنه صحيفة حريت اليومية قوله " إذا لم تحيد وكالتي التصنيف عن هذا المسار في تصنيف تركيا بغير موقعها الائتماني المناسب، فقد يتطور الأمر لإيقاف التعاون مع ستاندرد اند بورز ".

من جهتها قالت وكالة فيتش إن البنك المركزي التركي قد يواجه ضغوطا سياسية متزايدة لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، وأضافت أن فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية لم يعالج التحديات الائتمانية التي تواجهها البلاد .

يشار إلى أن ستاندرد اند بورز أعلنت في عام 2013 إنها لم تنجح في التوصل إلى اتفاق لتقديم تصنيف كامل لتركيا وإنها ستكتفي بإصدار تقييمات "طوعية"، أي أنها لن تتقاضى أموالاً من أنقرة لتقديم التغطية لكنها ستفعل ذلك لتلبية حاجات المستثمرين.