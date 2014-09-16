البرلمان يمهل العبادي يومين لشغل حقيبتي الدفاع والداخلية

مجلس النواب العراقي – صورة أرشيفية

أفاد مصدر بمجلس النواب العراقي أن مرشحي تولي حقيبتي الداخلية والدفاع بحكومة العبادي الجديدة فشلا في تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لاختيارهما في تصويت أجري اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر إن كلاً من رياض الغريب المرشح للداخلية وجابر الجابري المرشح للدفاع لم يحصلا على نسبة التصويت المطلوبة، وقد أمهل رئيس البرلمان حكومة العبادي إلى الخميس المقبل لإعادة التصويت أو تأمين مرشحين بديلين.

ميدانياً، بدأ الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية اليوم الثلاثاء عملية عسكرية موسعة لاستعادة مناطق تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بمحافظتي الأنبار ونينوى، فيما رحبت بغداد بأول غارة شنها الطيران الأمريكي على مواقع للتنظيم قرب العاصمة.