البرلمان العراقي يرفض مرشحي الداخلية والدفاع

صورة أرشيفية للبرلمان العراقي (Getty)

قال مصدر برلماني وتلفزيون الدولة إن البرلمان العراقي رفض مرشحي رئيس الوزراء حيدر العبادي لحقيبتي الداخلية والدفاع في تصويت أجري الثلاثاء.

وقال المصدر إن رياض الغريب المرشح لوزارة الداخلية وجابر الجابري المرشح لوزارة الدفاع لم يحصلا على الأغلبية المطلوبة.

وأوضح مسؤولون أن البرلمان سيصوت مجددا يوم الخميس لشغل المنصبين.

وكان مصدر بمجلس النواب العراقي قد صرح للصحفيين أن مرشحي تولي حقيبتي الداخلية والدفاع بحكومة العبادي الجديدة فشلا في تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لاختيارهما في تصويت أجري الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن رئيس البرلمان أمهل حكومة العبادي إلى الخميس المقبل لإعادة التصويت أو تأمين مرشحين بديلين.

وعلى الصعيد الميداني بدأ الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية الثلاثاء عملية عسكرية موسعة لاستعادة مناطق تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بمحافظتي الأنبار ونينوى، في الوقت الذي رحبت فيه بغداد بأول غارة يشنها الطيران الأميركي على مواقع للتنظيم قرب العاصمة.