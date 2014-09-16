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الأمم المتحدة تدعو النظام السوري ومعارضته للحوار

16/9/2014

      مجلس الأمم المتحدة – جنيف

ناقش مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

 
ودعا ممثل لجنة تقصي الحقائق باولو بينهيرو إلى ضرورة البدء في إطلاق "حوار" من أجل وقف العنف في سوريا حيث أصبح واصفاً الحوار بالضرورة الملحة حسب تعبيره.
 
وأكد بينهيرو في تقريره على أن النظام السوري يشترك مع "تنظيم الدولة" في بشاعة ما يرتكب بحق المدنيين، وقال  إن نظام الأسد يلجأ إلى " سياسة التجويع" لإخضاع الشعب في أمر يفضي "للجنون"، وأضاف "استشراء العنف في سوريا لايزال علي قدم وساق ورصدنا حالات عانت كثيرا".
كما أكد بينهيرو في تقريره على أن تنظيم الدولة يمارس أبشع أنواع التنكيل بمعارضيه من السكان وموظفي الإغاثة، وأضاف أن "التنظيم" يغسل أدمغة الأطفال ويجعلهم يشاهدون عمليات الإعدام، وتابع بينهيرو بتصريح يفضي بأن " ظهور تنظيم الدولة يتطلب السرعة في بدء الحوار بين النظام والمعارضة".

وحذر باولو بينهيرو في نهاية تقريره من خطرفشل الوصول إلى سلام في سوريا الذي سيهدد الأمن القومي في  البلدان المجاورة ولاسيما لبنان.

 
المصدر : الجزيرة مباشر
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