الأحزاب البريطانية تستنفر للتصويت برفض استقلال أسكتلندا

حملة بريطانية لحث الأسكتلنديين على رفض الاستقلال عن بريطانيا (أرشيف-رويترز)

وعد قادة الأحزاب البريطانية الثلاثة الكبرى الثلاثاء بمنح البرلمان الأسكتلندي مزيدا من السلطات في حال رفض الاستقلال، في حين وجه رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون نداء يفيض بالمشاعر لاستبقاء الأسكتلنديين داخل المملكة المتحدة، وذلك قبل يومين على استفتاء تاريخي على استقلال أسكتلندا.

ونشر هذا الوعد -الذي يكرر التزامات قطعت سابقا- في الصفحة الأولى من الصحيفة الأسكتلندية اليومية ديلي ريكورد بعنوان "التعهد" بأحرف كبيرة.

وأكد النص "نحن متفقون على أن البرلمان الأسكتلندي دائم وعلى منحه سلطات جديدة موسعة"، وأضاف "الناس يريدون التغيير، والتصويت بالرفض سيجيز تغييرا أكثر سرعة وتأكيدا وأفضل من الانفصال".

وعرضت المقالة جدولا زمنيا لتطبيق إعلان السلطات الأسبوع الفائت تقديم سلطات جديدة، بعد أن رجحت استطلاعات رأي تقدم مؤيدي الاستقلال.

وسرعان ما رد رئيس حكومة أسكتلندا ورئيس معسكر الاستقلال أليكس سالموند على النص، واعتبره "عرضا يائسا فارغا في اللحظة الأخيرة". وصرح عبر إذاعة "BBC أسكتلندا" بأن النص "لن يردع سكان أسكتلندا عن اغتنام الفرصة الضخمة لوضع مستقبل أسكتلندا في يديها الخميس المقبل".

كما رد متحدث باسم المعسكر الاستقلالي قائلا "من الجلي أن معسكر الترويع مستعد لقول أي شيء في الأيام الأخيرة من الحملة في مسعى لوقف تقدم التأييد".

وأضاف "في الحقيقة أن الطريقة الوحيدة لضمان حصول أسكتلندا على جميع السلطات التي تحتاجها هي بالتصويت تأييدا الخميس".

ونشر "التعهد" غداة الزيارة الأخيرة التي قام بها كاميرون للدفاع عن وحدة المملكة المتحدة، وقد استعطف فيها أهل أسكتلندا للبقاء ضمن المملكة المتحدة.

وكانت الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا قد خرجت عن صمتها بشأن قضية الاستفتاء على استقلال أسكتلندا وقالت لأفراد الشعب الأحد إنها تتمنى أن يفكر الأسكتلنديون مليا بشأن المستقبل وهم يدلون بأصواتهم في الاستفتاء الذي قد يسفر عن تفتت المملكة المتحدة.

وجاءت تصريحات الملكة أثناء خروجها من الصلاة الصباحية في إحدى كنائس منطقة كراثي قرب منطقة بالمورال مقر العائلة المالكة في أسكتلندا ردا على ملحوظة من أحد المواطنين بأنها لم تذكر شيئا عن الاستفتاء.

ونقلت صحيفة تايمز عن الملكة قولها "أتعشم أن يفكر الناس بإمعان بشأن المستقبل".

ومن شأن الاستفتاء الذي سيجري الخميس القادم أن يسفر عن تقسيم المملكة المتحدة وعلى الرغم من أنه من المفترض أن تؤيد الملكة إليزابيث بقاء الاتحاد على ما هو عليه إلا أنها التزمت الحرص البالغ وتجنبت الإدلاء بتصريحات علنية عن الاستفتاء.

وقال مصدر في قصر بكنغهام لوكالة رويترز للأنباء "إنه أمر يتسم بالتجرد الكامل ويعزز فكرة أنه أمر من اختصاص شعب أسكتلندا"، وأضاف "الملكة محايدة بحكم الدستور بعيدا عن السياسة وتقول دوما إنه أمر يخص شعب أسكتلندا".

وأيا كانت نتيجة استفتاء يوم الخميس فلا يزال من المحتمل أن تظل الملكة اليزابيث ملكة أسكتلندا لأن معظم الأسكتلنديين يحرصون على الإبقاء عليها رئيسة للدولة حتى إذا كان قرارهم الاستقلال.