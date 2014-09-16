أوكرانيا: الموافقة على منح مناطق الانفصاليين وضعا خاصا

رئيس أوكرانيا بترو بوروشينكو (Getty-أرشيف)

قال أعضاء برلمانيون حضروا جلسة مغلقة للمجلس إن البرلمان الأوكراني أقر الثلاثاء قانونين أحدهما يمنح المناطق الشرقية التي تميل للانفصال "وضعا خاصا" ينطوي على قدر من الحكم الذاتي لفترة مدتها ثلاث سنوات.

وأضاف النواب لوكالة رويترز للأنباء أن القانون الثاني الذي أقر هو العفو عن الانفصاليين الذين شاركوا في المعارك الأخيرة ضد القوات الحكومية.

وكان الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو قد عرض الثلاثاء على البرلمان مشروع قانون يعطي مناطق الانفصاليين في شرق البلاد الناطقين بالروسية المزيد من الحكم الذاتي في محاولة لوقف النزاع الدامي.

ويأتي مشروع القانون لمنح "وضع خاص" لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 5 سبتمبر بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.

وبحسب الاقتراحات التي كشفت عنها الرئاسة فإن مشروع القانون يشمل تشكيل حكومة حكم ذاتي موقتة تتولى مهامها فور اعتماد القانون لمدة ثلاثة أعوام.

يذكر أنه سبق وأن أعلن الانفصاليون أنهم سيرفضون عرض كييف وسيطالبون بالاستقلال.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية ففي حالة إقرار القانون من قبل البرلمان فإن انتخابات محلية يمكن أن تنظم في 9 نوفمبر في مناطق الانفصاليين.

ويعد مشروع القانون أيضا بالمساعدة على إعادة بناء البنى التحتية التي تضررت جراء خمسة أشهر من المعارك التي راح ضحيتها 2700 قتيل، وتقديم مساعدة اقتصادية واجتماعية للسكان.

وقالت الرئاسة الأوكرانية على موقعها الإلكتروني إن هذه الاقتراحات تمهد الطريق أمام نظام لامركزي يضمن "سيادة دولتنا ووحدة أراضيها واستقلالها".

كما عرض مشروع قانون آخر الثلاثاء على البرلمان يمنح عفوا "للمشاركين في أحداث دونيتسك ولوغانسك" معقلي المتمردين.

وبحسب الرئاسة فإن مشروع القانون يعفي المقاتلين من ملاحقات إدارية وجنائية باستثناء الذين ارتكبوا "أعمال قتل واغتصاب وإرهاب".