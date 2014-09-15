مخاوف من غرق خمسمائة مهاجر قبالة مالطا

قارب يحمل على متنة مهاجرين ساعين إلى أوروبا (Getty-أرشيف)

قالت منظمة الهجرة الدولية الاثنين إن حوالي خمسمائة شخص من الساعين إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا اعتبروا في عداد المفقودين بعد قيام المهربين بصدم وإغراق القارب الذي كان يقلهم، مما قد يشكل "أخطر حادث" من هذا النوع على الإطلاق خلال السنوات الماضية.

من جهتها قالت كريستيان بيرثياوم المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية لوكالة رويترز للأنباء لقد شهد ناجون من القارب الغارق بأن المهربين وصلوا على متن قاربين ثم أمروا المهاجرين بالانتقال من القارب الذي يستقلونه لأحد القاربين في عرض البحر، وهو الأمر الذي رفضه المهاجرون بشدة نظرا لتهالك القارب.

فحدثت مناوشات عنيفة بين المهربين والمهاجرين نتج عنها أن صدم المهربون بقاربهم قارب المهاجرين ثم رحلوا.

وتابعت لقد كان على متن القارب -طبقا لأقوال الناجين- حوالي خمسمائة مهاجر سوريون ومصريون وفلسطينيون وسودانيون كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وجمعت منظمة الهجرة الدولية شهادات فلسطينيين اثنين انتشلتهما سفينة شحن الخميس قرب سواحل مالطا ونقلتهما السبت إلى بوتزالو في جنوب صقلية.

وخلال الحديث مع الشابين الفلسطينيين كلا على حدة، أكدا أنهما غادرا مدينة دمياط المصرية في السادس من سبتمبر على متن سفينة كانت تقل حوالي خمسمائة شخص من السوريين والفلسطينيين والمصريين والسودانيين وبينهم نساء وأطفال.

وخلال إبحار السفينة في عرض البحر أجبر المهربون ركابها على الانتقال إلى زوارق أخرى مرارا ولكنهم عندما طلبوا منهم الأربعاء الانتقال إلى إلى سفينة صغيرة رفضوا وهو ما أثار غضب المهربين، حسب ما أفاد الشاهدان الفلسطينيان.

وعندها قام المهربون الذين كانوا على متن سفينة أخرى بصدم سفينة المهاجرين وهو ما أدى إلى غرقها.

وتم انتشال الفلسطينيين بعد يوم ونصف اليوم على غرق السفينة التي كانوا يستقلونها مع مهاجرين آخرين. وكان أحدهما يرتدي سترة نجاة بينما تشبث الآخر بعوامة مع سبعة أشخاص آخرين من بينهم طفل لقوا حتفهم جميعا جراء الإرهاق باستثناء الفلسطيني.

وقال فلافيو دي جياكومو المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" إن "سفنا يونانية ومالطية انتشلت تسعة ناجين آخرين ومن المرجح أن يكون الباقون قد قضوا غرقا".

وقد فتحت السلطات الإيطالية تحقيقا في الحادث، وفي حال تأكدت صحة هذه المعلومات فإن "حادثة الغرق هذه ستكون الأبشع خلال السنوات القليلة الماضية" خصوصا أنها ليست حادثة بالمعنى الحقيقي بل إنها ترقى إلى الـ"جريمة جماعية" بحسب منظمة الهجرة.

وإضافة إلى حادثة الغرق المأسوية هذه أعلنت البحرية الليبية أن عشرات المهاجرين فقدوا أيضا إثر غرق السفينة التي كانت تقلهم الأحد شرق طرابلس. وقد أنقذت البحرية الليبية 36 شخصا من بينهم ثلاث نساء. وقال العقيد الليبي أيوب قاسم إن "200 شخص وربما أكثر" كانوا على متن السفينة الغارقة.

وصرح العقيد أيوب لوكالة الصحافة الفرنسية لقد "أحصي عدد كبير من الجثث الطافية، لكن قلة الإمكانات الموارد حالت دون انتشالنا للجثث ولا سيما بعد حلول الظلام، لقد كانت أولويتنا إنقاذ الأحياء".

وتعتبر ليبيا بلد عبور من أفريقيا إلى الدول الأوروبية لمئات آلاف الافارقة الساعين إلى الهجرة غير الشرعية، وغالبا ما يستقلون زوارق وسفنا متهالكة غير قادرة على مواجهة الأمواج وهو ما يؤدي إلى غرقها.