مؤبد ثالث بحق محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين

صورة أرشيفية للدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين (Getty-أرشيف)

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين المصرية محمد بديع و14 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البحر الأعظم" بتهم التحريض على العنف والقتل بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو العام الماضي.

ويعتبر هذا الحكم بالمؤبد هو الثالث الذي يصدر بحق بديع بعد حكمين مماثلين في قضيتي "أحداث مسجد الاستقامة" و"قطع طريق قليوب" صدرا في أغسطس ويوليوالماضيين، وقد صدرت من قبل صدرت أحكام بالإعدام والسجن على بديع وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة التي وصلت إلى السلطة عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك 2011.

ووقعت أحداث هذه القضية خلال مسيرة للإخوان في شارع البحر الأعظم بالجيزة يوم 16 يوليو 2013 في إطار المظاهرات المطالبة بعودة الرئيس مرسي للحكم، وسقط في هذه الأحداث سبعة قتلى وأكثر من مائة جريح.

ووفقا لتقرير المرصد المصري للحقوق والحريات فإن عدد الذين صدر بحقهم أحكام بالإعدام خلال يونيو الماضي وحده بلغ 180 شخصا.