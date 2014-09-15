كاميرون يناشد الأسكتلنديين البقاء ضمن المملكة المتحدة

ديفد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا خلال توجيهه للكلمة (رويترز)

وجه ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني الاثنين نداء يفيض بالمشاعر الجياشة إلى الأسكتلنديين كي يعرضوا عن الانفصال عن المملكة المتحدة في الاستفتاء الذي سيجرى الخميس القادم والذي قد يتمخض عن تفكك المملكة.

وقال كاميرون في مدينة أبردين الأسكتلندية "إذا صوتت أسكتلندا بنعم فستتفكك المملكة المتحدة وسيسلك كل منا طريقا غير الآخر إلى الأبد"، وقرن نداءه بتحذير مفاده أن الانفصال سيكون مؤلما.

وأضاف "الاستقلال لن يكون مجرد تجربة للانفصال بل سيكون طلاقا مؤلما"، الاقتراع بالموافقة عل الاستقلال سيتمخض عن ذهاب سلطات ومميزات عن أسكتلندا على نحو لم يسبق له مثيل.

وكانت الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا قد خرجت عن صمتها بشأن قضية الاستفتاء على استقلال أسكتلندا وقالت لأفراد الشعب الأحد إنها تتمنى أن يفكر الأسكتلنديون مليا بشأن المستقبل وهم يدلون بأصواتهم في الاستفتاء الذي قد يسفر عن تفتت المملكة المتحدة.

وجاءت تصريحات الملكة أثناء خروجها من الصلاة الصباحية في إحدى كنائس منطقة كراثي قرب منطقة بالمورال مقر العائلة المالكة في أسكتلندا ردا على ملحوظة من أحد المواطنين بأنها لم تذكر شيئا عن الاستفتاء.

ونقلت صحيفة تايمز عن الملكة قولها "أتعشم أن يفكر الناس بإمعان بشأن المستقبل".

ومن شأن الاستفتاء الذي سيجري الخميس القادم أن يسفر عن تقسيم المملكة المتحدة وعلى الرغم من أنه من المفترض أن تؤيد الملكة إليزابيث بقاء الاتحاد على ما هو عليه إلا أنها التزمت الحرص البالغ وتجنبت الإدلاء بتصريحات علنية عن الاستفتاء.

وقال مصدر في قصر بكنغهام لوكالة رويترز للأنباء "إنه أمر يتسم بالتجرد الكامل ويعزز فكرة أنه أمر من اختصاص شعب أسكتلندا"، وأضاف "الملكة محايدة بحكم الدستور بعيدا عن السياسة وتقول دوما إنه أمر يخص شعب أسكتلندا".

وأيا كانت نتيجة استفتاء يوم الخميس فلا يزال من المحتمل أن تظل الملكة اليزابيث ملكة أسكتلندا لأن معظم الأسكتلنديين يحرصون على الإبقاء عليها رئيسة للدولة حتى إذا كان قرارهم الاستقلال.